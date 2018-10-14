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У Киево-Печерской лавры задержали около 100 человек
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У Киево-Печерской лавры задержали около 100 человек 

РИА Новости + ещё 24 4 часа назад
В полицию доставлены около 100 человек, которые находились возле Киево-Печерской лавры, заявил начальник столичного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.
По его словам, правоохранители в ходе профилактической работы с организаторами и участниками мероприятий сообщали, что в случае обнаружения подозрительных лиц полиция будет реагировать и выяснять причину их пребывания.
"В частности, возле Киево-Печерской лавры обнаружено около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы", — приводит слова Крищенко пресс-служба киевского управления Нацполиции.
В сообщении не уточняется, с какими целями они пришли к Киево-Печерской лавре.
Крищенко также отметил, что правоохранители смогут "защитить все культовые сооружения и не допустить любых актов вандализма или захватов".
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел говорил, что опасается попыток ее захвата радикалами на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. Митрополит призывал верующих целый день находиться в главной украинской святыне. В воскресенье в Киеве проходил марш националистов.
Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
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