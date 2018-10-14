В московском метро произошло задымление

В одном из помещений строения, которое находится на Рязанском проспекте столицы, произошло задымление, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.
По данным собеседника агентства, задымление произошло в одном из помещений строения, которое находится по адресу Рязанский проспект, д. 105, стр. 15.
Его удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Со ссылкой на данные из открытых источников, сообщается, что по данному адресу расположено электродепо «Выхино».