В московском метро произошло задымление

В электродепо «Выхино» произошло задымление

По данным собеседника агентства, задымление произошло в одном из помещений строения, которое находится по адресу Рязанский проспект, д. 105, стр. 15.

Его удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Со ссылкой на данные из открытых источников, сообщается, что по данному адресу расположено электродепо «Выхино».