Ещё
В Бельгии неизвестные ранили двоих полицейских
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бельгии неизвестные ранили двоих полицейских 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: AP Photo / Olivier Matthys
Двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения в Бельгии при попытке остановить подозрительный автомобиль, находившиеся в салоне злоумышленники открыли огонь и скрылись, сообщила в воскресенье федеральная полиция.
"Желаем выздоровления двум нашим коллегам из управления полиции Фесдре, получившим ранения этой ночью во время стрельбы", — говорится в сообщении в официальном аккаунте федеральной полиции.
Об инциденте с ранением полицейских также сообщил глава МВД Ян Янбон. Поддержку полицейским выразил и премьер Шарль Мишель. "Моя поддержка двум раненным полицейским во время стрельбы. Мы должны быть непреклонны перед теми, кто нападает на правоохранительные органы", — говорится в сообщении в его Twitter.
По информации телеканала RTBF, полиция вела преследование подозрительного автомобиля, пассажиры которого, увидев выставленный на дороге патруль в районе одного из населенных пунктов в восточной провинции Льеж, открыли по нему огонь. Эксперты-баллистики установили, что злоумышленники применили оружие большого калибра. Полиция активно ведет их поиск, личности подозреваемых устанавливаются.
Последние новости
Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию Очередь в спину: зачем американцам понадобились российские пулеметы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Огромный НЛО сняли на видео
«В рюмку президента наливали воду вместо водки»
Раскрыт дополнительный доход скандального министра580
Телеведущая откровенно рассказала о связи с Серовым7
В московском метро произошло задымление
Видео
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток Армия
00:42
Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео
Происшествия Криминал
10:02
«В рюмку президента наливали воду вместо водки»
Политика
08:50
ЧП подтвердило возросшие риски российского космоса
Наука и техника Статьи
03:10
Украина будет противостоять России на Азове
Украина В мире
10:06
Кто может получить отсрочку от армии
Армия Войска
06:05
«Накануне краха»: что скрывалось за эпохой Брежнева
Политика Статьи
01:17
«Московская аннексия»: в чем Порошенко обвинил РПЦ
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение