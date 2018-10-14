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Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео
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Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео 

Вести.Ru 11 минут назад
Фото: РИА Новости
В ночь на воскресенье, 14 октября, группа африканцев подралась с жителями Курска около бара "Юла" на улице Карла Маркса.
По словам очевидцев, причиной противостояния стал конфликт на бытовой почве.
Участники разборок стали выяснять отношения и диалог достаточно быстро перешел в кулачный поединок.
К моменту приезда полиции часть участников произошедшего покинула место действия и внимание правоохранителей переключилось на "оператора", снимавшего происходящее на камеру мобильного телефона.
Стражи порядка сочли, что мужчина своими действиями провоцирует присутствующих и, по утверждению самого автора видео, "его забрали в отдел. После он написал заявление на сотрудников ППС, которые вовсе не представлялись по форме".
Был ли задержан кто-то из "бойцов" — неизвестно.
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