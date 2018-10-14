Ещё
Ураган «Майкл» повредил в США истребители F-22
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ураган «Майкл» повредил в США истребители F-22 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Обрушившийся на южное побережье США ураган "Майкл" повредил истребители пятого поколения F-22 Raptor на авиабазе ВВС Тиндалл.
Расположенная во Флориде на берегу океана авиабаза попала в самый центр урагана — над ней прошел его глаз. Метеодатчики Тиндалл вышли из строя при скорости ветра 208 километров в час, специалисты полагают, в разгар бури она достигала 240 км/ч. Повреждены практически все строения, стихия перевернула много автомобилей и истребитель F-15 на открытой стоянке. Наибольшую тревогу командования ВВС вызывает состояние самолетов пятого поколения F-22 — сохранности ради истребители загнали в ангары, но их крыши были разрушены "Майклом" и содержимое хранилищ засыпало обломками строительных конструкций.
Большую часть самолетов с авиабазы перед ураганом отправили на другие, более безопасные аэродромы, но как минимум шесть F-22 остались во Флориде. Тиндалл — базовый аэродром Raptor, здесь пилотов обучают управлению истребителями пятого поколения.
— Некоторое количество F-22 были оставлены в ангарах для технического обслуживания или по соображениям безопасности. Мы ожидаем, что истребители могут быть повреждены, но степень нанесенного ущерба неизвестна, пока экипажи не смогут безопасно войти в ангары и произвести оценку, — рассказала Air For Times пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек.
На опубликованных в соцчетях снимках пользователи Сети разглядели три засыпанных обломками F-22. По данным Defence News, повреждения получили до десяти "невидимок", а также истребитель F-16 и учебные самолеты Т-38 и Mu-2. Raptor подлежат ремонту, но он будет дорогим, поскольку упавшие с крыши ангаров обломки повредили стелс-покрытие самолетов.
Российская Газета: последние новости
Небольшой самолет упал в океан в штате Нью-Йорк Взрывы на складах под Черниговом продолжаются с частотой в 25 секунд В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 16 похитителей топлива
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миру предрекли новую неожиданную войну84
Раскрыт дополнительный доход скандального министра539
Самолет с людьми на борту рухнул в океан37
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление352
Порошенко напомнил России об «аннексии XVII века»184
Видео
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток Армия
06:05
«Накануне краха»: что скрывалось за эпохой Брежнева
Политика Статьи
00:20
Кенгуру сломал ребра женщине и избил ее семью
В мире Происшествия
03:31
Раскрыт дополнительный доход скандального министра
Общество
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:08
В США повреждены дорогие истребители F-22 Raptor
Оружие Армия
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение