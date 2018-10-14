Ураган «Майкл» повредил в США истребители F-22

Обрушившийся на южное побережье США ураган "Майкл" повредил истребители пятого поколения F-22 Raptor на авиабазе ВВС Тиндалл.

Расположенная во Флориде на берегу океана авиабаза попала в самый центр урагана — над ней прошел его глаз. Метеодатчики Тиндалл вышли из строя при скорости ветра 208 километров в час, специалисты полагают, в разгар бури она достигала 240 км/ч. Повреждены практически все строения, стихия перевернула много автомобилей и истребитель F-15 на открытой стоянке. Наибольшую тревогу командования ВВС вызывает состояние самолетов пятого поколения F-22 — сохранности ради истребители загнали в ангары, но их крыши были разрушены "Майклом" и содержимое хранилищ засыпало обломками строительных конструкций.

Большую часть самолетов с авиабазы перед ураганом отправили на другие, более безопасные аэродромы, но как минимум шесть F-22 остались во Флориде. Тиндалл — базовый аэродром Raptor, здесь пилотов обучают управлению истребителями пятого поколения.

— Некоторое количество F-22 были оставлены в ангарах для технического обслуживания или по соображениям безопасности. Мы ожидаем, что истребители могут быть повреждены, но степень нанесенного ущерба неизвестна, пока экипажи не смогут безопасно войти в ангары и произвести оценку, — рассказала Air For Times пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек.

На опубликованных в соцчетях снимках пользователи Сети разглядели три засыпанных обломками F-22. По данным Defence News, повреждения получили до десяти "невидимок", а также истребитель F-16 и учебные самолеты Т-38 и Mu-2. Raptor подлежат ремонту, но он будет дорогим, поскольку упавшие с крыши ангаров обломки повредили стелс-покрытие самолетов.