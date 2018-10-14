Ссора и стрельба: ЧП в кафе Москвы

В кафе на северо-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу во время ссоры

«Москва». В управлении МВД России по столичному региону проинформировали о стрельбе в кафе на северо-востоке города, при которой пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей

Согласно данным ведомства, инцидент произошел 13 октября примерно в 00.10 на улице Яблочкова, д. 23Г. Неизвестный мужчина во время ссоры дважды выстрелил в своего собеседника, после чего скрылся с места происшествия.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в кафе по указанному адресу с огнестрельным ранением левой ноги обнаружен неработающий 1999 г. рождения и с ушибленными ранами височной и теменной областей неработающий 1999 г. рождения», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.