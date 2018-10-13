Поняли по часам: пропавшего саудовского журналиста убили

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи , который пропал в консульстве Саудовской Аравии Стамбуле , записали «умные» часы, которые находились на его руке в роковой момент. Они также зафиксировали предшествовавший этому допрос репортера в генконсульстве Саудовской Аравии. Турецкие правоохранители на данный момент занимаются поисками тела Хашкаджи.

«Умные» часы, которые находились на руке журналиста Джамаля Хашкаджи, когда он пришел в консульство Саудовской Аравии, записали момент его убийства. Они также зафиксировали разговоры, которые предшествовали этому, сообщает турецкая газета Sabah. По данным издания, об этом еще перед обращением к турецким властям рассказала невеста Хашкаджи Хатидже Дженгиз (Hatice Cengiz). В злополучный день она проводила журналиста и ожидала его у входа в консульство. Часы записали голоса, отметила она.

Девушка рассказала, что перед посещением консульства Саудовской Аравии Хашкаджи оставил ей свой телефон.

Аудиозаписи, сделанные часами во время общения журналиста с представителями учреждения, впоследствии автоматически переправились на синхронизированный с ними смартфон Хашкаджи и были сохранены в его аккаунте в облачном хранилище Apple iCloud.

По информации Sabah, все они свидетельствуют о том, что в консульстве саудовского журналиста допрашивали, пытали, а после убили.

Впрочем, по информации газеты, на телефоне и в iCloud сохранились не все аудиофайлы. Там отметили, что разговаривавшие с журналистом люди после смерти Хашкаджи обнаружили у него на руке часы, которые вели диктофонную запись. Тогда они попытались разблокировать их при помощи пароля. Впоследствии им удалось это сделать при помощи отпечатка пальца Хашкаджи.

По информации, которой располагает Sabah, саудовская разведка смогла избавиться только от некоторых файлов: часть из них к тому моменту уже была сохранена на iCloud. Сотрудники правоохранительных органов , которые занимаются делом Хашкаджи, обнаружили некоторые аудиофайлы на смартфоне, оставшемся у невесты журналиста.

На данный момент правоохранители пытаются выяснить местонахождение тела Хашкаджи, отмечает издание.

О пропаже Хашкаджи стало известно 2 октября, когда он прибыл в саудовское консульство в Турции для оформления документа, подтверждающего его развод с живущей в Саудовской Аравии супругой. Данное свидетельство было необходимо журналисту для заключения в Турции нового брака. Встреча в диппредставительстве была назначена на 13:30, но Хашкаджи прибыл туда за 15 минут, уточняет Би-би-си.

К зданию он пришел вместе с невестой, но ее в консульство не пустили и оставили ждать снаружи. С того момента журналиста никто не видел. На камерах наблюдения запечатлелся только момент его входа в консульство.

Как сообщило 6 октября агентство Reuters, турецкая полиция склоняется к тому, что журналиста могли убить в здании генконсульства. До этого посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг эту информацию.

Эр-Рияд также позволил турецкой стороне провести следственные процедуры в генконсульстве.

По утверждению саудовских чиновников, Хашкаджи покинул консульство, но при этом не приводят никаких подтверждающих это снимков с камер. Как сообщает Би-би-си, турецкие чиновники возлагают вину в пропаже Хашкаджи на саудовских агентов. Как писали в Daily Sabah, в день пропажи Хашкаджи в Турцию прилетели 15 граждан Саудовской Аравии, разместившихся в двух отелях рядом с саудовским консульством. Уже вечером того же дня все саудовцы покинули страну.

Газета дополнила материал фотографиями предполагаемых саудовских «агентов». Одного из людей на снимках в Би-би-си идентифицировали как бывшего полковника саудовской разведки.

газеты The New York Times своя версия произошедшего. Как заявил неназванный источник среди высокопоставленных турецких чиновников, когда Хашкаджи вошел в здание консульства, его, вероятно, убили, а после этого расчленили с помощью пилы и вывезли тело из страны по частям.

Как сообщает The Washington Post, свои счеты с Хашкаджи были и у наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана. По данным источника газеты в американской разведке, наследник престола долгое время пытался выманить журналиста из США в Саудовскую Аравию, чтобы задержать его там. Друзья Хашкаджи рассказали изданию, что приближенные бен Сальмана обещали репортеру безопасность и престижную работу, если он вернется на родину. Журналист, однако, отказался от такой возможности и не поверил саудовским властям.

59-летний Хашкаджи вел ежемесячную колонку для The Washington Post и анализировал политику Саудовской Аравии для других западных изданий. До этого он освещал политическую повестку и военные конфликты в саудовской прессе, в частности в Arab News и «Аль-Ватан». В последней Хашкаджи был главным редактором. Под его руководством в издании часто иронизировали над экстремистами и чиновниками с ультраконсервативными религиозными взглядами, уточняет The Washignton Post. Журналист помимо этого являлся советником саудовских чиновников.

В июне 2017 года Хашкаджи пришлось переехать в США из-за опасений за свою безопасность.

В интервью каналу Al Jazeera он объяснил, что наследный принц Саудовской Аравии ужесточил контроль над свободой слова в королевстве. По этой причине репортер думал, что его могут арестовать.