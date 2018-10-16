Рухнувший виадук парализовал движение на дороге во Владивостоке

Рухнувший на трассу виадук парализовал движение во Владивостоке: видео

Водитель самосвала снес часть виадука над трассой Седанка — Патрокл в столице Приморья. Теперь движение по дороге заблокировано.

В ночь на 16 октября на объездной трассе во Владивостоке грузовик задел проходящий над дорогой виадук. Фрагмент конструкции рухнул на дорогу, полностью перекрыв движение.

По данным местного издания Vl.ru, инцидент произошел в районе улице Басаргина на дороге между Седанкой и Патроклом. По предварительным данным, грузовиком управлял опытный водитель, виадук он задел из-за самопроизвольного поднятия кузовной части самосвала.

На текущий момент движение все еще блокировано. Из-за случившегося на трассе скопилась огромная пробка. Над решением проблемы работают спасатели министерства чрезвычайных ситуаций . Им предстоит распилить 40-метровый фрагмент виадука по технологическим швам, поднять его части с помощью строительных кранов и освободить трассу.

К счастью, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС со специальной техникой. Ожидается, что вскоре проезд будет восстановлен.