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В центре Москвы похитили девушку
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Неизвестные похитили девушку в центре Москвы 

Lenta.ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве трое неизвестных силой затащили девушку в машину и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По информации телеканала, инцидент произошел на Большой Серпуховской улице. Отмечается, что девушку увезли в автомобиле ВАЗ.
В настоящий момент информацию о похищении проверяет полиция.
В начале сентября правозащитники сообщили о похищении беженца из Чечни Азамата Байдуева, депортированного из Польши в Россию 31 августа. Отмечалось, что он был похищен из собственного дома через сутки после возвращения.
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