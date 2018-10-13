В Подмосковье две собаки загрызли заводчицу

Заводчицу насмерть загрызли две собаки в поселке Быково в Подмосковье , следователи проводят проверку, сообщает в субботу ГСУ СК России по Московской области.

Согласно данным ведомства, 13 октября на территории частного дома в поселке Быково Раменского района было обнаружено тело женщины, которая занималась разведением собак породы бордосский дог.