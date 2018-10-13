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В Подмосковье две собаки загрызли заводчицу
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В Подмосковье две собаки загрызли заводчицу 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заводчицу насмерть загрызли две собаки в поселке Быково в Подмосковье, следователи проводят проверку, сообщает в субботу ГСУ СК России по Московской области.
Согласно данным ведомства, 13 октября на территории частного дома в поселке Быково Раменского района было обнаружено тело женщины, которая занималась разведением собак породы бордосский дог.
"Организовано проведение доследственной проверки… По предварительным данным, две собаки по неустановленной причине напали на свою хозяйку и причинили ей укусы", — говорится в сообщении.
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