СМИ сообщили о массовом задержании у мечети в Подмосковье

В пятницу в полицию забрали несколько десятков мусульман, которые собрались в мечети в шестом Ленинском переулке в подмосковных Мытищах , сообщает «Медиазона» со ссылкой на двух журналистов и очевидца Магомеда Хабибибирова.

По словам Хабибибирова, это произошло 12 октября около часа дня. Когда мусульмане покидали мечеть, они увидели у входа 30-40 человек в военной форме и два автобуса.

«Они ничего нам не говорили, встали и все. Мы спрашивали, за что нас удерживают? Мы задержаны?» — рассказал очевидец. В ответ они услышали: «Вы не задержаны».

В качестве объяснения происходящего прозвучало заявление от человека в гражданском. Он сказал, что правоохранителям кто-то позвонил и пожаловался на массовое скопление людей.

В итоге спустя два-три часа мусульманам предложили пройти в автобусы, сказав, что у них проверят документы, они подчинились.