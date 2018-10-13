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СМИ сообщили о массовом задержании у мечети в Подмосковье
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СМИ сообщили о массовом задержании у мечети в Подмосковье 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пятницу в полицию забрали несколько десятков мусульман, которые собрались в мечети в шестом Ленинском переулке в подмосковных Мытищах, сообщает «Медиазона» со ссылкой на двух журналистов и очевидца Магомеда Хабибибирова.
По словам Хабибибирова, это произошло 12 октября около часа дня. Когда мусульмане покидали мечеть, они увидели у входа 30-40 человек в военной форме и два автобуса.
«Они ничего нам не говорили, встали и все. Мы спрашивали, за что нас удерживают? Мы задержаны?» — рассказал очевидец. В ответ они услышали: «Вы не задержаны».
В качестве объяснения происходящего прозвучало заявление от человека в гражданском. Он сказал, что правоохранителям кто-то позвонил и пожаловался на массовое скопление людей.
В итоге спустя два-три часа мусульманам предложили пройти в автобусы, сказав, что у них проверят документы, они подчинились.
«И там не составили никакого протокола, ничего. Тупо пять часов мы просидели, и в конце нас отпустили. Ничего абсолютно нам не говорили, впереди стояли солдаты и все, к нам никто не подходил», — рассказал Хабибибиров.
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