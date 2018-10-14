Продавец алкоголя избил активиста «Трезвой России» в Дагестане

Активисты федерального проекта «Трезвая Россия» провели рейд в селе Тухчар Новолакского района Дагестана , где, несмотря на запрет, алкогольную продукцию продавали после 20:00. В результате между общественниками и хозяевами магазина произошла потасовка, сообщили в региональном Управлении МВД

«В ходе возникшего скандала хозяин магазина 1960 г.р. нанес телесные повреждения одному из представителей общественной организации 1996 г.р. В результате, пострадавший доставлен в ЦГБ г. Хасавюрт с диагнозом "открытый перелом костей носа"», — говорится в сообщении ведомства.

Хозяин магазина был госпитализирован с переломом кисти и ушибом мягких тканей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. В настоящий момент он задержан.

По факту реализации алкогольной продукции в неустановленное время на хозяина магазина как на юридическое лицо составлен административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Федеральный проект «Трезвая Россия» начал работу в 2012 году. Его цель — «создание общества, свободного от алкогольной и наркотической зависимости». К решению этой задачи проект привлекает различные общественные и политические силы.

В 2013 году дагестанские депутаты приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя с 20:00 до 10:00 следующего дня. Также было решено ввести полный запрет на продажу алкогольной продукции в период религиозного поста в мусульманский месяц Рамадан.