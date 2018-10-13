Кровавая свадьба на Востоке: шесть человек погибли

В Афганистане взрыв на свадьбе унес жизни шести человек, 20 ранены

Шесть человек погибли, 20 ранены при взрыве на свадьбе в провинции Логар на востоке Афганистана , передает агентство Пажвак со ссылкой на власти.

Сообщается, что взрыв произошел в районе Мохаммед Агха примерно в 21.00 по местному времени (22.30 мск), взрывчатые вещества были помещены под сцену, где сидели музыканты.

По словам главы администрации района Нура Мохаммеда Обаиди, причиной инцидента стала личная вражда.

По информации агентства, большинство раненых доставлены в больницы Кабула. Представитель полиции Шахпур Ахмадзай заявил, что полиция расследует произошедшее.