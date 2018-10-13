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Обломки метеорита упали на дом в Японии
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В Японии на дом упали обломки метеорита 

Вести.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: EPA
Жильцы небольшого частного дома в городе Комаки (Япония, префектура Айти) были встревожены звуком громкого удара, от которого содрогнулось строение. Оказалось, что на крышу дома упали три осколка метеорита.
Это камни 10, 5 и 4 сантиметра размером, передает ТАСС. У каждого из них есть одна обожженная сторона. Они имеют свойства магнита: притягивают металлические предметы.
Камни изучили в Национальном музее науки. Ученые рассказали, что метеорит, обломки которого упали на дом, был возрастом 4,5 миллиарда лет. Изучение образцов продолжится. Метеорит Комаки планируется зарегистрировать в международном реестре.
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