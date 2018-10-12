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Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 11
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Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 11 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
Число жертв урагана «Майкл», бушующего на территории Соединённых Штатов, возросло до 11. Об этом сообщает The Washington Рost.
Ранее сообщалось о шести погибших в результате урагана.
«Пять человек стали жертвами шторма. 520 тыс. человек остаются без электричества», — уточняется в тексте.
Погибшими являются жители штатов Флорида, Северная Каролина, Джорджия и Виргиния.
10 октября «Майкл» обрушился на побережье США.
Также стало известно, что он нанёс «катастрофический» урон авиабазе Тиндалл, которая располагается в американском штате Флорида.
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