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Мужчина проиграл в лотерею и покончил с собой
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Мужчина проиграл в лотерею и покончил с собой 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Metro Newspaper UK / YouTube
В таиландском городе Паттайя 52-летний мужчина совершил самоубийство перед буддийским монастырем после проигрыша в лотерею. Об этом сообщает издание Metro.
Запись камеры видеонаблюдения показала, что человек в белой рубашке и черных брюках с канистрой бензина появился возле храма около пяти часов утра.
Несмотря на ранний час, монахи заметили пламя и сбежались на помощь. «Я проснулся и собирался идти за подаянием, но заметил, что над крематорием поднимается дым, — рассказал 73-летний настоятель. — Я пошел проверить, увидел огонь и быстро позвонил в полицию».
Прибывшие на место спасатели не успели помочь мужчине. В его карманах нашли десятки проигрышных лотерейных билетов и обгоревшие бумаги из банка, из которых следовало, что у него были невыплаченные долги.
В сентябре сообщалось, что житель Китая попал за решетку за поджог киоска, продающего лотерейные билеты. За семь лет он потратил на лотереи больше шести миллионов юаней, залез в долги, продал дом и остался без жены.
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