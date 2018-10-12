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Мошенник разорял чиновников под видом начальства
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Мошенник разорял чиновников под видом начальства 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Кабардино-Балкарии задержали мошенника, который звонил федеральным чиновникам, работающим в регионах, под видом их начальника и просил денег взаймы.
Находчивым аферистом оказался 39-летний житель селения Дыгулыбгей. Каждый раз он просил разные суммы, но в целом "долг" не превышал 60 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
В полицию обратились сразу два чиновника. У женщины, возглавлявшей территориальное управление водных ресурсов одного из субъектов РФ, мошенник попросил перевести на карту 55 тысяч рублей. Начальник РЭС "одолжил" своему фальшивому руководителю 41 тысячу.
Всего на счету мошенника 10 случаев обмана, он уже дал признательные показания. Деньги аферист просил на ремонт автомобилей знакомых, якобы попавших в аварию на территории различных регионов.
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