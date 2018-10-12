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17 этажей взлетели в одно мгновение
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Контролируемый подрыв 17-этажного элеватора 

Рамблер 2 часа назад
Беспилотник снял на видео контролируемый подрыв элеватора в городе Семёнове Нижегородской области. Сообщается, что 17-этажное здание находилось на территории бывшего комбикормового завода.
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