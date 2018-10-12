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Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем
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Модель застрелили в собственном автомобиле 

Рамблер 36 минут назад
В американской Джорджии модель Келси Квейл застрелили за рулем автомобиля, пишет «Лента.ру». В результате выстрела Келси получила необратимые повреждения мозга.
Девушку ранили, когда она ехала на работу, после чего ее автомобиль спровоцировал массовую аварию.
Машина выехала на встречную полосу и столкнулась еще с тремя автомобилями.
Полиция предполагает, что 28-летняя модель не поладила с одним из водителей или же стала случайной жертвой стрельбы.
Семья Квейл прилетела в Джорджию из Калифорнии и готовится отключить девушку от аппарата жизнеобеспечения.
На платформе Go Funde Me открыли сбор средств для семьи Квейл. Пользователи пожертвовали семье более 15 тысяч долларов. Деньги пойдут на оплату перелета родственников Квейл из Калифорнии в Джорджию и организацию похорон модели.
В конце сентября в Багдаде была убита известная иракская Instagram-модель Тара Фарес. Предположительно, убийство могло стать местью за откровенные фото, которые Фарес выкладывала в Сети.
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