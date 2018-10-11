Ошибка разведчика: полковник СВР умер в своей квартире

Полковника Службы внешней разведки нашли мертвым в Москве

Тело полковника Службы внешней разведки России обнаружено в его московской квартире. 8 октября мужчину сбила машина, однако он отказался от госпитализации. Судебно-медицинская экспертиза показала, что полковник скончался в результате полученных при ДТП травм. О смерти правоохранителям рассказала сестра 45-летнего разведчика.

С 8 октября мужчина перестал выходить на связь. В связи с этим сестра полковника забила тревогу, отметил собеседник агентства. «Заявительница сообщила, что ее брата в понедельник сбила машина, но он от госпитализации отказался», — добавил он.

В тот день, по данным телеграм-канала «112», сотрудники ГИБДД вызвали разведчику «скорую помощь», однако когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший пришел в себя и отказался ехать в больницу. Канал отмечает, что позже полковник самостоятельно пришел в городскую клинику №68 — там он пожаловался на головную боль. Специалисты диагностировали сотрясение головного мозга и предложили мужчине лечь в стационар. Однако он отказался от госпитализации, подписал все необходимые документы и вернулся домой.

«Во вторник вечером квартиру пропавшего полковника на Липецкой улице вскрыли и обнаружили его мертвым. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было», — сообщил источник РИА «Новости».

Согласно предварительной информации, к моменту вскрытия квартиры сотрудник СВР был мертв уже 10 часов. В результате осмотра дома оперативники нашли 12 коробок с муляжом стрелкового оружия с патронами, не пригодными к стрельбе и купленными в охотничьих магазинах, отмечает ФАН. Тело было направлено в морг СМЭ Царицыно. В четверг, 11 октября, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за травм, полученных в результате ДТП.

Отметим, что накануне, 10 октября, в поселке Архангельский Московской области произошло убийство следователя МВД Евгении Шишкиной . По информации СК, женщина была убита выстрелом в шею из травматического пистолета, переделанного под боевой. Она скончалась на месте. «С места происшествия изъята одна гильза и одна пуля», — добавила представитель подмосковного СК Ольга Врадий

Преступники могли быть непрофессионалами. Во время стрельбы у них возникли трудности с оружием, также они попали на камеры видеонаблюдения. Злоумышленники «догадались спрятаться от установленных на стене дома видеокамер за листвой дерева, однако убегать стали прямо в их сторону», отмечал «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

На месте трагедии правоохранители обнаружили множественные следы крови. Как предполагает СК, они могут принадлежать неопытным преступникам, в руках которых взорвался пистолет. Образцы крови были направлены на экспертизу ДНК. Ее результаты, возможно, помогут следователям выйти на подозреваемых.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета

Сейчас у СК есть несколько версий трагедии. В том числе убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью Шишкиной.

В четверг стало известно, что ранее следовательница подавала рапорт об угрозах в ее адрес. «Ей была предложена государственная защита, но Шишкина от нее отказалась», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

9 октября в Екатеринбурге был обнаружен труп 47-летнего сотрудника нацбюро Интерпола . Издание Znak.com, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, писало, что силовик покончил жизнь самоубийством. «Увы, он не оставил предсмертной записки и не объяснил мотив своего поступка, но специалисты, выезжавшие на место происшествия, утверждают, что это ЧП не связано с исполнением им служебных обязанностей. Сейчас отрабатываются все версии произошедшего», — сообщил позднее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Он добавил, что специалисты подразделения собственной безопасности ведомства занимаются установлением обстоятельств смерти. «Выражаю соболезнования родным и близким нашего коллеги. У него остался несовершеннолетний ребенок», — отметил Горелых.

В региональном СК заявили о назначении судебно-медицинской экспертизы после смерти мужчины. Там отметили, что место происшествия осмотрено — следователи опрашивают родственников и коллег погибшего. В ведомстве подчеркнули, что в истории нет криминальной подоплеки.

30 сентября правоохранители обнаружили еще один труп полицейского. Его нашли в кабинете здания ОМВД, расположенного в городе Александровск-Сахалинский. У мужчины было огнестрельное ранение, говорится в сообщении сахалинского управления СКР.

Сигнал об обнаружении тела сотрудника МВД поступило утром воскресенья. На место ЧП отправились следователь-криминалист и старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СК. Обстоятельства произошедшего выясняются. Между тем, в региональном МВД агентству РИА «Новости» заявили, что ранее погибший полицейский хотел покончить с собой.