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В Танзании похищен единственный миллиардер
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Неизвестные похитили единственного миллиардера Танзании 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com/Мухаммед Девджи
Неизвестные похитили самого молодого в Африке и единственного в Танзании миллиардера. Мухаммед Девджи был насильно посажен в автомобиль группой людей в масках.
По данным губернатора региона Дар-эс-Салам Пола Маконды, похищение произошло, когда 40-летний бизнесмен заходил в спортзал. Похитители подъехали к зданию на двух автомобилях и начали стрелять в воздух.
Как сообщил начальник полиции региона Лазаро Мамбосаса, подозреваемыми в похищении являются иностранные граждане. Правоохранители уже произвели несколько арестов в связи с поисками Девджи, передает News24.
Ранее News.ru писал, что перед судом предстанут предполагаемые участники группы, обвиняемые в похищении граждан. Они удерживали людей в реабилитационном центре, который, по данным следствия, является ненастоящим.
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