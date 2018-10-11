В Танзании похищен единственный миллиардер

Неизвестные похитили единственного миллиардера Танзании

Неизвестные похитили самого молодого в Африке и единственного в Танзании миллиардера. Мухаммед Девджи был насильно посажен в автомобиль группой людей в масках.

По данным губернатора региона Дар-эс-Салам Пола Маконды, похищение произошло, когда 40-летний бизнесмен заходил в спортзал. Похитители подъехали к зданию на двух автомобилях и начали стрелять в воздух.

Как сообщил начальник полиции региона Лазаро Мамбосаса, подозреваемыми в похищении являются иностранные граждане. Правоохранители уже произвели несколько арестов в связи с поисками Девджи, передает News24.

Ранее News.ru писал, что перед судом предстанут предполагаемые участники группы, обвиняемые в похищении граждан. Они удерживали людей в реабилитационном центре, который, по данным следствия, является ненастоящим.