ФРГ выдала РФ обвиняемого в мошенничестве россиянина

Германия выдала России обвиняемого в мошенничестве россиянина

Россию из Германии экстрадирован российский гражданин Юрий Белорыбец, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с июля 2008 года по сентябрь 2012 года в Новосибирске директор организации «СибРегионСтрой» Белорыбец с сообщниками осуществлял строительство объектов транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области

Имея умысел на хищение бюджетных средств, они представили в рамках договора заказчику для оплаты документы, в которых были указаны не соответствующие действительности сведения о выполненных работах и стоимости использованных при строительстве материалов.

«В результате областному бюджету Новосибирской области был причинён ущерб в размере около 153 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, средства были частично обналичены и перечислены на счета подконтрольных ему организаций, а также других компаний, имеющих признаки «фирм-однодневок».

Белорыбец скрылся от уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. В декабре 2017 года он был задержан в Германии.

Ранее в Россию из Португалии был экстрадирован россиянин Роман Гранадский, который обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище.