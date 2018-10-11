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У берегов Греции задержали украинскую яхту
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В Средиземном море задержали украинскую яхту с нелегальными мигрантами 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AP Photo / Santi Palacios
Украинскую яхту, на борту которой находились почти 60 мигрантов, задержали в Средиземном море, сообщает в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"В Средиземном море в Каламакском морском регионе Палиовуна правоохранительные органы Греции задержали украинскую яхту, перевозившую 57 мигрантов. Члены экипажа судна — три наших соотечественника. На следующий день в аэропорту Афин правоохранители задержали одного из участников преступной организации, которая в 2017-2018 годах, в том числе в последнем случае, отправляла завербованных граждан Украины за границу, где их в дальнейшем втягивали в указанную противоправную деятельность по перевозке мигрантов", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.
По данным ведомства, украинцы были участниками международной преступной схемы по незаконной переправке мигрантов в страны ЕС из Ближнего Востока. Как утверждает пограничная служба, украинцам не сообщали истинную цель перевозки лиц на прогулочных яхтах.
Госпогранслужба Украины совместно с Национальной полицией и Европолом продолжает принимать меры по противодействию указанной преступной деятельности. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, в последние два года для переправки нелегальных мигрантов морским путем были завербованы как минимум 12 граждан Украины.
Ранее греческая береговая охрана сообщила, что судно "Союз" под украинским флагом задержано в порту Патры на Пелопоннесе, его экипаж обвиняется в организации нелегальной перевозки 62 мигрантов. По данным ведомства, три члена экипажа арестованы, а водитель и пассажир грузового автомобиля, перевозившие мигрантов к месту посадки на судно, задержаны.
В тюрьмах Греции находятся более 150 граждан Украины, осужденных за незаконную перевозку мигрантов. Суды могут назначить наказание до 15 лет тюрьмы за каждого нелегального мигранта на борту и сроки могут достигать сотен лет. Однако в греческих тюрьмах обычно не сидят более 15 лет.
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