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Шторм «Майкл» вызвал наводнения в двух штатах
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Шторм «Майкл» вызвал наводнения в Северной Каролине и Виргинии 

РИА Новости + ещё 15 52 минуты назад
Фото: AP Photo / Gerald Herbert
Шторм "Майкл" вызвал внезапные наводнения в штатах Северная Каролина и Виргиния, сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов.
Ветер внутри шторма ослабел до 85 километров в час, тогда как накануне он достигал 250 километров в час.
Синоптики ожидают, что в четверг или утром в пятницу шторм покинет территорию США и начнет движение в восточном направлении через Атлантический океан. К понедельнику, если "Майкл" не утихнет, он может достичь побережья Британских островов.
Ураган "Майкл" четвертой категории обрушился на Флориду в среду и затем прошел штат Джорджия, ослабев до шторма. Отмечены значительные разрушения во Флориде, убытки оцениваются в миллиарды долларов. Сообщалось о двух погибших.
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