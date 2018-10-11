Шторм «Майкл» вызвал наводнения в двух штатах

Шторм «Майкл» вызвал наводнения в Северной Каролине и Виргинии

Шторм "Майкл" вызвал внезапные наводнения в штатах Северная Каролина и Виргиния, сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов.

Ветер внутри шторма ослабел до 85 километров в час, тогда как накануне он достигал 250 километров в час.

Синоптики ожидают, что в четверг или утром в пятницу шторм покинет территорию США и начнет движение в восточном направлении через Атлантический океан. К понедельнику, если "Майкл" не утихнет, он может достичь побережья Британских островов.

Ураган "Майкл" четвертой категории обрушился на Флориду в среду и затем прошел штат Джорджия, ослабев до шторма. Отмечены значительные разрушения во Флориде, убытки оцениваются в миллиарды долларов. Сообщалось о двух погибших.