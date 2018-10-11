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Два моряка с задержанного судна «Палладий» вернулись домой
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Два моряка с задержанного в Пусане судна «Палладий» вернулись домой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Два члена экипажа российского судна "Палладий", задержанного в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, вернулись на родину, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Судно "Палладий", которое было задержано за долги по зарплате в Пусане, из-за приближения тайфуна вышло в море и должно было вернуться в порт 28 августа. Вместо этого оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов. Судно не останавливалось, несмотря на требования береговой охраны, и лишь после того, как был вызван вертолет и спущен десант, его удалось остановить. Задержаны судовладелец, капитан, моторист и один из матросов "Палладия". Остальные члены экипажа опрашиваются правоохранителями. Суд пройдет в Пусане 17 октября.
"Вчера вечером во Владивосток прилетели два члена экипажа — второй помощник и моторист, сегодня придут к нам в профсоюз. Остальные члены экипажа находятся на борту, четверо — ждут суда. Продукты, топливо на судне есть", — сказал Суханов.
Он отметил, что о смене экипажа "Палладия" речи пока не идет, возможно, будут менять по 1-2 человека, также возможен вариант, что Южная Корея заберет судно, а весь экипаж депортирует.
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