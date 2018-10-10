Почему «дело Скрипалей» нечисто

Мнение: на то, что «дело Скрипалей» нечисто, указывает одна особенность

Обвиняемые властями Великобритании в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Александр Петров и Руслан Боширов в октябре 2014 года тайно посетили Чехию, куда в это же время должен был прибыть и сам Скрипаль для встреч с представителями чешских спецслужб. Об этом сообщает пражский Радиожурнал со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

"Источники, от которых Радиожурнал получил эти сведения, убеждены в том, что данная пара россиян уже тогда следила за Скрипалем", — говорится в сообщении.

Издание утверждает, что Петров с 13 по 16 октября 2014 года жил в гостинице в городе Острава на северо-востоке Чехии, а потом перебрался в Прагу. По данным Радиожурнала, Боширов посетил Прагу 11 октября 2014 года.

По утверждению издания, пребыванием обоих россиян в Чехии позднее занимались как спецслужбы, так и Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП).

Служба безопасности и НУБОП эту информацию не подтверждают.

В свою очередь, в российском посольстве в Праге переадресовали вопрос о пребывании Петрова и Боширова в Чехии в соответствующие чешские органы.

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов прокомментировал новую версию СМИ.

"Очередное изобретение, новые фантазии… Причем есть одна особенность, которая открывает все остальное. А именно: если вы отказываетесь представить конкретные факты, отказываетесь от сотрудничества в расследовании этого дела, значит, это дело нечисто. Значит, есть что-то такое, что не хотелось бы открывать. Для нас это самый главный аргумент. Он должен нас побуждать сохранять готовность сотрудничества: если хотите решать этот вопрос, давайте будем его решать. Но я бы не стал уделять этому особого внимания в связи с тем, что уже с самого начала было видно — это дело шито белыми нитками", — сказал Александр Вавилов.

По утверждению британской стороны, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД РФ уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.