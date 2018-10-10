ЧП в Якутске: SSJ100 летал с неисправностями

Росавиация сообщила о неисправности двигателя выкатившегося с ВПП SSJ100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании "Якутия", выкатившийся во вторник со взлетно-посадочной полосы в Якутске, эксплуатировался с отложенной неисправностью двигателя, говорится в сообщении Росавиации.

Во вторник вечером лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС РФ, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека.

"Самолет RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью — деактивировано реверсивное устройство двигателя №2", — говорится в сообщении.

При этом, отмечает ведомство, согласно ограничениям перечня минимального оборудования выполнение посадки с деактивированными реверсами двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4. Значения коэффициента сцепления после замера ВПП в аэропорту Якутска составили 0,25/0,32/0,25.

Однако первоначально состояние ВПП оценивалось коэффициентом сцепления — 0,45.