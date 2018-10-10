Ещё
ЧП в Якутске: SSJ100 летал с неисправностями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росавиация сообщила о неисправности двигателя выкатившегося с ВПП SSJ100 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании "Якутия", выкатившийся во вторник со взлетно-посадочной полосы в Якутске, эксплуатировался с отложенной неисправностью двигателя, говорится в сообщении Росавиации.
Во вторник вечером лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС РФ, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека.
"Самолет RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью — деактивировано реверсивное устройство двигателя №2", — говорится в сообщении.
При этом, отмечает ведомство, согласно ограничениям перечня минимального оборудования выполнение посадки с деактивированными реверсами двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4. Значения коэффициента сцепления после замера ВПП в аэропорту Якутска составили 0,25/0,32/0,25.
Однако первоначально состояние ВПП оценивалось коэффициентом сцепления — 0,45.
"Эта же информация была передана, по предварительным данным, экипажу воздушного судна. Однако при проведении после авиационного события оценки состояния искусственного покрытия на ВПП-23L был зафиксирован гололед, … что может свидетельствовать о ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов летного поля аэродромной службой аэропорта "Якутск", — добавляет ведомство.
Последние новости
"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду РФ Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры В соцсетях обсуждают "смартфон" на фото 1943 года
Комментарии20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелева попросили уйти с Первого канала37
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией133
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье425
Россию пригрозили исключить из Совета Европы110
Аниту Цой срочно прооперировали8
Видео
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
03:31
Украина готовит провокацию в Азовском море
Войска Армия
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
02:34
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Шоу-бизнес
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение