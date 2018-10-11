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Сотрудница полиции поплатилась за квартиру в Москве
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Бывшую сотрудницу полиции оштрафовали на 10 миллионов рублей за покупку квартиры 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Прокуратура Приморского края добилась судебного решения о взыскании свыше 10 миллионов рублей с бывшей сотрудницы органов внутренних дел Владивостока, не представившей в срок сведения о приобретении недвижимости. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства в четверг, 11 октября.
Как выяснили прокуроры, женщина в 2015 году, будучи сотрудницей следственного управления УМВД России по городу Владивостоку, купила в Москве трехкомнатную квартиру за 10,7 миллиона рублей. Она не отчиталась о приобретении жилья, нарушив тем самым законы «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и «О противодействии коррупции».
Также было установлено, что стоимость приобретенной квартиры превысила совокупный доход служащей за три последних года, предшествовавших заключению сделки.
Прокуратура потребовала взыскать с бывшей сотрудницы полиции сумму, эквивалентную стоимости спорного жилища. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме: женщина должна выплатить в пользу государства 10,7 миллиона рублей. В целях обеспечения иска наложен арест на два принадлежащих ей объекта недвижимости.
Решение суда пока в законную силу не вступило.
Ранее, 5 октября, суд приговорил к семи годам колонии бывшую сотрудницу управления МВД по Омской области Ирину Старовикову. Женщину лишили звания полковника, также у нее конфисковали квартиру, дом в Сочи и оштрафовали на 28 миллионов рублей — на эту сумму Старовикова получила взятки.
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