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В США женщину высадили из самолёта из-за белки
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В США женщину высадили из самолёта из-за белки 

RT на русском + ещё 4 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолёта в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку.
Об этом сообщает The Guardian.
Женщина заявила, что боится летать и добавила, что белка оказывает ей «эмоциональную поддержку».
По данным издания, на требования экипажа покинуть самолёт пассажирка ответила отказом, в связи с чем они были вынуждены вызвать сотрудников полиции, которые, в свою очередь, урегулировали ситуацию.
При этом уточняется, что все пассажиры самолёта также были вынуждены выйти из самолёта.
Отмечается, что рейс был задержан на два часа.
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