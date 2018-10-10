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Два взрыва произошли в Марбелье
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DM: два взрыва произошли в Марбелье 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два взрыва произошли в среду утром в городе Марбелья в Испании, пострадавших нет. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на местную полицию, серия взрывов может быть связана с разборками враждующих группировок наркомафии в регионе Коста-дель-Соль на юге Испании.
Первый взрыв прогремел в престижном жилом квартале в муниципалитете Бенаавис в 12:30 по местному времени (11:30 мск), в результате чего был полностью разрушен фасад одного из особняков и припаркованная рядом машина. Спустя несколько минут прогремел второй взрыв — на автомойке в промышленной зоне муниципалитета Сан-Педро. Издание указывает, что поврежденное имущество принадлежит одному человеку.
Отмечается, что полицейские обнаружили сожженный автомобиль марки BMW, предположительно задействованный в обоих взрывах. Испанская полиция считает, что происшествия могут быть связаны с противостоянием группировок наркомафии, а также с задержанием во вторник, 9 октября, гражданина Нидерландов по подозрению в установке самодельного взрывного устройства.
ТАСС: последние новости
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