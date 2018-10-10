Названа дата начала процесса по делу Серебренникова

Процесс по делу Серебренникова начнётся 17 октября

Мещанский суд Москвы 17 октября начнёт процесс по делу режиссёра Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищениях в «Седьмой студии».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.

«Суд проведёт предварительное заседание по делу», — сказала она.

По закону, эта стадия процесса проходит в закрытом режиме.

4 октября стало известно, что уголовное дело режиссёра Кирилла Серебренникова о хищениях в «Седьмой студии» передано в суд.

Режиссёр обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».