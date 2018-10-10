В центре Киева произошли столкновения

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На Украине произошли столкновения полиции и радикалов 

РИА Новости 1 час назад
Столкновения произошли между правоохранителями и членами националистической организации С14* у здания министерства внутренних дел Украины, сообщает в среду агентство "Укринформ".
Как сообщается агентство, в среду около 50 радикалов собрались у здания МВД Украины, поводом послужил произошедший ранее взрыв в квартире их координатора Сергея Мазура.
"На акции митингующие подрались с полицией. Один человек получил ранения. По его словам, он пострадал от удара полицейского. Это произошло в то время, когда Мазур и группа депутатов зашли в здание МВД на встречу с силовиками", — говорится в сообщении.
Также агентство сообщает, что на акции неизвестные облили журналистку телеканала Newsone кефиром. После инцидента нападавшие пытались скрыться с места происшествия, один из нападавших задержан. Медики оказали помощь всем пострадавшим.
Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко в среду заявил, что в квартиру его помощника, координатора националистической организации С14* Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на убийство".
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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