Маньяку из МЧС вынесли приговор

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Названа причина аварии «Союза»

Маньяк, убивший в Екатеринбурге трех девушек, получил пожизненный срок 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Свердловский областной суд в пятницу приговорил Алексея Фалькина к пожизненному заключению по обвинению в убийствах и нападениях на девушек в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бывший сотрудник МЧС оказался серийником — на его счету около десяти жертв.
Именно на таком наказании настаивало обвинение.
"По совокупности преступлений… окончательно назначить Фалькину пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима", — гласит решение суда.
По данным регионального управления СК РФ, Фалькин орудовал в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и в Нижнесергинском районе области без малого 13 лет: с октября 2004 года по апрель 2017-го.
Трое жертв были убиты, еще восемь, в том числе две девушки-подростка, выжили после нападений. Одной из девушек, которую Фалькин пытался убить отверткой, удалось выжить благодаря двум прохожим, спугнувшим маньяка.
Как выяснило следствие, преступник убивал именно тех женщин, которые ему отчаянно сопротивлялись.
В общей сложности, 35-летнему подсудимому вменялся целый ряд статей УК РФ, в том числе "Убийство", "Покушение на убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Умышленное уничтожение чужого имущества", "Угроза убийством" и "Надругательство над телом умершей".
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Будет ли защита обжаловать его, пока неизвестно.
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