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Боевики казнили трех американцев и британца
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Боевики казнили трех американцев и британца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Feisal Omar / Reuters
Радикальная группировка «аш-Шабаб», действующая на территории Сомали, заявила, что казнила одного британца и трех американцев, которые занимались шпионажем. Об этом сообщает Daily Mail.
Казнь состоялась на площади в городе Джилиб провинции Средняя Джубба, сообщила «аш-Шабаб» в эфире контролируемой группировкой радиостанции.
По сообщениям местных жителей, иностранцев привязали к столбам, зачитали приговор и расстреляли.
«Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.
В июне «аш-Шабаб» устроила засаду американским спецназовцам, помогавшим местным войскам против террористов. Один боец был убит.
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