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Опубликовано видео задержания педофила в Омске
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Опубликовано видео задержания педофила в Омске 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозревающегося в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.
Как рассказали в ведомстве, "подозреваемый — семьянин, воспитывающий малолетнего ребенка, под вымышленным именем, представляясь 19-летним парнем, вел интернет-переписку с шестью девочками в возрасте от 13 до 16 лет, развращая несовершеннолетних, пересылал им интимные фото и совершил другие действия сексуального характера".
Родители жертв заметили неладное и сообщили о происходящем стражам порядка, которые установили личность подозреваемого и пришли к нему домой.
"Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и похищение человека", — подчеркнули в СК РФ.
В ходе обыска следователи изъяли компьютер, мобильный телефон и другие цифровые носители, принадлежащие подозреваемому.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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