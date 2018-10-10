Опубликовано видео задержания педофила в Омске

Как рассказали в ведомстве, "подозреваемый — семьянин, воспитывающий малолетнего ребенка, под вымышленным именем, представляясь 19-летним парнем, вел интернет-переписку с шестью девочками в возрасте от 13 до 16 лет, развращая несовершеннолетних, пересылал им интимные фото и совершил другие действия сексуального характера".

Родители жертв заметили неладное и сообщили о происходящем стражам порядка, которые установили личность подозреваемого и пришли к нему домой.

"Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и похищение человека", — подчеркнули в СК РФ.

В ходе обыска следователи изъяли компьютер, мобильный телефон и другие цифровые носители, принадлежащие подозреваемому.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.