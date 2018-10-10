Что известно об инциденте с самолётом в аэропорту Якутска

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с самолетом Sukhoj Superjet-100 в Якутске . Лайнер авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, выкатился за пределы ВПП и повредил стойки шасси. Все пассажиры, в числе которых семь детей, были эвакуированы по воздушному трапу, а работа аэропорта приостановлена. После инцидента четыре человека обратились за помощью к врачам. По данным СМИ, причиной происшествия могло стать обледенение взлётно-посадочной полосы. В настоящее время работы по эвакуации самолёта с ВПП продолжаются.

Аэропорт в Якутске возобновил работу после инцидента с самолётом, выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Якутск».

«Аэропорт на вылет открыт в 10:30 (по местному времени. — RT), выпуск воздушных судов на прилёт будет осуществлять по завершению работ по удалению самолёта с полосы», — говорится в сообщении.

Самолёт Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ — Якутск, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в аэропорту прибытия 9 октября. Инцидент произошёл в 21:21 по московскому времени. Уточняется, что на борту авиалайнера находились 91 пассажир, в том числе семь детей и пять членов экипажа. По словам главы республики Якутия Айсена Николаева, для расследования инцидента была создана специальная комиссия.

В результате инцидента у лайнера были подломлены основные опоры шасси.

«При посадке у самолёта авиакомпании «Якутия» произошла деформация задней стойки шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам», — сообщал ТАСС со ссылкой на слова представителя авиадиспетчерской службы.

По данным Главного управления МЧС по республике Якутия, погибших и пострадавших в ходе инцидента нет. Все пассажиры воздушного судна были срочно эвакуированы. В спасательной операции в ночь с 9 на 10 октября задействовали бригаду авиационно-технической базы авиакомпании «Якутия».

«К оперативным действиям были задействованы службы аэропорта «Якутск» и МЧС России по РС (Я). Всего было задействовано 29 человек и 7 единиц техники», — сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Однако после эвакуации пассажиров в медицинский пункт с жалобами на головную боль и ушибы обратились 4 человека.

«Почти у всех обратившихся головные боли и ушибы. Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя медпункта якутского аэропорта.

Пострадавшим выдали направления в скорую, точные диагнозы будут установлены после консультаций с врачами.

По информации ТАСС, для обследования в больницу региона доставили одного ребёнка.

В связи с происшествием местный аэропорт был временно закрыт, а ближайшие авиарейсы перенаправлялись на запасной аэропорт в посёлке Чульман Нерюнгринского района.

Возбуждено уголовное дело

Позднее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом с самолётом «Суперджет».

«В связи с этим Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов. Проведение проверки поручено Якутской транспортной прокуратуре», — говорится в сообщении.

Причиной выкатывания самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы могло стать обледенение.

«Предварительно, взлётно-посадочная полоса» в аэропорту не поддерживалась в надлежащем состоянии: её обработка либо была недостаточной, либо не проводилась вовсе. В результате она на отдельных участках покрылась льдом», — сообщил Интерфаксу источник знакомый с ходом расследования.

При этом уточняется, что диспетчеры не были поставлены в известность относительно состояния лётного поля и сообщили экипажу стандартные значения коэффициентов сцепления.

10 октября в СК РФ возбудили уголовное дело по факту инцидента с самолётом, выкатившемся за пределы ВПП в аэропорту «Якутск».

«По факту авиапроисшествия с самолётом авиакомпании «Якутия» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте», — цитирует ТАСС сообщение СК.

В настоящее время продолжаются работы по эвакуации самолёта с ВПП. Как уточняет пресс-служба авиакомпании «Якутия», эвакуация воздушного судна может занять весь день. Кроме того, по словам представителей аэропорта, в ночь с 9 на 10 октября проводились необходимые работы по устранению последствий температурных перепадов.

ДТП из-за гололёда

Из-за гололёда в Якутии в ночь с 9 на 10 октября произошло и дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус, перевозивший 25 пассажиров, выехал с трассы и перевернулся. Авария произошла вблизи посёлка Верхний Бестях. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололёд.

«Водитель автобуса ПАЗ… не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием — предварительно, из-за наледи на подъёме дороги», — передаёт РИА Новости слова представителя ГИБДД Анны Жегусовой.

В результате происшествия пострадали 10 человек.