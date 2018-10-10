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СК назвал мотив убийства следователя МВД
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СК назвал мотив убийства следователя МВД 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Убийство следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной было организовано, чтобы помешать расследованию уголовных дел в ее производстве, сообщила представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.
«У следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве», — сообщила Врадий, передает ТАСС.
Подполковник полиции, следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была застрелена у своего дома в Красногорском районе Подмосковья утром 10 октября из переделанного в боевой травматического пистолета.
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