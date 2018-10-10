Следователя по особо важным делам застрелили под Москвой

Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина застрелена около своего дома в Красногорском районе Подмосковья. Об этом в среду, 10 октября, сообщила ТАСС представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.
«10 октября, около 7:00, неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское Красногорского района женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», — сообщила она.
По словам Врадий, жертва — действующий сотрудник полиции в звании подполковника, старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).