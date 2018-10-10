Малолетний убийца и насильник начинал с грабежей

Убивший женщину в Псебае подросток раньше попадался на воровстве

17-летний подросток, жестоко убивший многодетную мать в поселке Псебай , ранее попадался на воровстве. Однако местный следователь полиции уговорила потерпевшего отказаться от претензий и не стала возбуждать уголовное дело. В СК считают, что несвоевременное привлечение подростка к ответственности привело к тому, что 13 мая вместе со своими приятелями он убил 40-летнюю жительницу села.

Подросток, участвовавший в убийстве многодетной матери в поселке Псебай, в апреле 2018 года попадался на грабеже, но не был привлечен к ответственности. В связи с этим СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы следственного отдела ОМВД по Мостовскому району, которая уговорила потерпевшего отказаться от претензий.

Речь идет о хищении куртки у сверстника двумя несовершеннолетними. По данным ведомства, следователь полиции нарушила Уголовно-процессуальный кодекс и не передала информацию об этом нарушении в СК — она решила провести проверку самостоятельно.

«Сотрудница полиции путем уговоров склонила несовершеннолетнего потерпевшего отказаться от претензий в адрес двух обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав в нем о непричастности одного из несовершеннолетних к грабежу, а действия второго квалифицировав как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности», — говорится в сообщении СК РФ

Впоследствии решение сотрудницы ОМВД было отменено — в отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело о грабеже.

В ведомстве отметили, что несвоевременное привлечение юных жителей Псебая к уголовной ответственности привело к тому, что 13 мая один из них совершил жестокое убийство женщины.

На момент совершения преступления младшему обвиняемому было 16 лет, недавно ему исполнилось 17. В поселке городского типа, расположенном в Мостовском районе Краснодарского края , проживают около 10,5 тысячи человек. Вечером подросток вместе с односельчанами распивал спиртные напитки в кафе «Ивушка». В одном заведении с ними была 40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева вместе со своей подругой.

Когда вечер подошел к концу, подросток — одноклассник сына Дмитриевой — и его 20-летний приятель Савелий Никифоров, приехавший в гости из Краснодара, предложили Наталье проводить ее до дома. Ничего не подозревающая женщина согласилась.

«Было уже совсем темно, когда я услышала слабые крики: «Не надо, не надо». Только когда я услышала хрипы, вызвала полицию на всякий случай. Оперативники ехали минут двадцать. За это время я еще слышала какие-то удары. Но уже никто не кричал», — сообщала газете «МК» жительница Псебая, ставшая свидетельницей расправы.

Как выяснили следователи, после ухода из местного кафе молодые люди не менее 19 раз ударили женщину камнем по голове и изнасиловали ее. Затем они задушили ее, обезобразили тело и спрятали труп в кустах — все для того, чтобы скрыть сексуальное преступление.

«Сначала кто-то обнаружил женские туфли, рядом — мобильный телефон, чуть подальше сумочку, одежду. Все было в крови. А потом полицейские наткнулись на обезображенное тело», — вспоминает еще один житель поселка.

Позже следователи арестовали подростка и 20-летнего соучастника преступления и предъявили им обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, а также с целью скрыть преступление сексуального характера. Согласно экспертизе, обвиняемые были признаны вменяемыми и не пребывавшими в состоянии аффекта на момент преступления. Молодые люди частично признали вину, но впоследствии отказались от своих изначальных показаний.

Отметим, что 2 апреля 2018 года Савелий Никифоров с другим сообщником залезли в салон красоты в Краснодаре и похитили товар на 105 тыс. рублей. По факту было возбуждено уголовное дело. 11 мая должны были проводить проверочные мероприятия по установлению причастности Никифорова к совершению данного преступления. Однако произошло нарушение процессуальных сроков, и соответствующее постановление не было вовремя подготовлено, что позволило молодому человеку приехать в Псебай. Никифоров ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.

В связи с убийством многодетной матери в Псебае прошла акция протеста. Местные активисты требовали от представителей горадминистрации и силовых структур справедливого расследования в отношении молодых людей. Митинговавшие утверждали, что подозреваемые находятся под покровительством полиции и могут избежать наказания. Чиновники администрации, присутствовавшие на акции протеста, заявили сельчанам, что отец одного из подозреваемых работает в частной фирме и не является госслужащим.

21 мая массовые волнения в Псебае продолжились. Активисты заявляли, что в поселке действует целая преступная группа. По их мнению, она не раз совершала преступления и каждый раз уходила от ответственности.

«Их банда — 7 человек. И они все там могли быть, как мы считаем (в СК не нашли доказательств того, что нападение совершила группа лиц — «Газета.Ru»). Им по 16-17 лет. Они держат в страхе весь поселок. Ходят, нападают на людей. Забирают деньги у младших. Поселок не освещен. Полицейский участковый один на весь поселок. Мы хотим, чтобы их всех до одного привлекли к ответственности», — заявила кума убитой женщины Лейла изданию «Блокнот-Краснодар».

«В это кафе идут дети состоятельных родителей, там же сидят сотрудники органов, молодежь с ними здоровается за руку, а потом там же покупает алкоголь, выпивает», — сообщала РИА «Новости» местная жительница.

«Мы вышли на митинг, потому что в районе стал твориться беспредел: что им пишешь заявления на этих малолеток, что нет», — отметила односельчанка погибшей женщины.

Центральный аппарат СК взял убийство матери пяти детей на особый контроль — к расследованию также подключились ФСБ прокуратура и полиция. После митингов в Псебае глава поселения Павел Жарков , возглавлявший муниципалитет с 2009 года, ушел в отставку. Соответствующее решение было принято на сессии местного Совета депутатов.

8 октября было завершено расследование дела об изнасиловании и убийстве Натальи Дмитриевой. В результате был уволен директор гимназии, где учился несовершеннолетний подозреваемый, и его заместитель. Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Мостовского района понес дисциплинарную ответственность, сообщает портал gorodarmavir.ru.