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Жителя Подмосковья обвиняют в убийстве младенца
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Жителя Подмосковья обвиняют в убийстве младенца 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Двадцатипятилетний житель Сергиево-Посадского района Московской области обвиняется в убийстве месячного сына своей сожительницы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По данным следствия, в ночь с 6 на 7 октября 2018 года обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений к месячному сыну своей сожительницы, нанес младенцу порядка девяти ударов кулаком по голове. От полученных травм ребенок скончался", — сказала Врадий.
По ее словам, на допросе мужчина дал признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления.
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