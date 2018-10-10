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Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
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Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске 

Дни.ру 2 часа назад
Чрезвычайное происшествие в аэропорту Якутска. Самолет Sukhoi SuperJet при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Несколько пассажиров пострадали.
Лайнер Sukhoi SuperJet авиакомпании "Якутия" следовал рейсом 414 из Улан-Удэ. После посадки воздушное судно проехало место поворота и съехало с полосы. На борту воздушного судна находился 91 пассажир и пять членов экипажа.
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Пассажиров пришлось эвакуировать по надувному трапу. К счастью, обошлось без жертв. Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь, средин пострадавших — трехмесячный ребенок.
Как выяснилось, у лайнера повреждена задняя стойка шасси. На месте происшествия работают. Из самолета разлился керосин, поле пришлось очищать от топлива. Из-за ЧП аэропорт был закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт Чульман Нерюнгринского района, передает RT.
Позже стало известно, что якутский аэропорт открылся для вылета самолетов. Продолжается эвакуация самолета со взлетно-посадочной полосы. О времени открытия воздушной гавани на прием лайнеров власти сообщат дополнительно.
В соцсетях тем временем публикуют видео с места ЧП. Видно, что машина буквально легла на брюхо из-за поломки основных опор шасси. Очевидцы сообщают, что из баков самолета течет топливо, пишет Ura.ru.
Как сообщалось, во время аварии пострадал 3-месячный ребенок. Малышу на голову упала сумка. Ребенка обследовали врачи, малыш с родителями уже дома.
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