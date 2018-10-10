Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске

Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске

Чрезвычайное происшествие в аэропорту Якутска . Самолет Sukhoi SuperJet при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Несколько пассажиров пострадали.

Лайнер Sukhoi SuperJet авиакомпании "Якутия" следовал рейсом 414 из Улан-Удэ . После посадки воздушное судно проехало место поворота и съехало с полосы. На борту воздушного судна находился 91 пассажир и пять членов экипажа.

Пассажиров пришлось эвакуировать по надувному трапу. К счастью, обошлось без жертв. Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь, средин пострадавших — трехмесячный ребенок.

Как выяснилось, у лайнера повреждена задняя стойка шасси. На месте происшествия работают. Из самолета разлился керосин, поле пришлось очищать от топлива. Из-за ЧП аэропорт был закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт Чульман Нерюнгринского района, передает RT.

Позже стало известно, что якутский аэропорт открылся для вылета самолетов. Продолжается эвакуация самолета со взлетно-посадочной полосы. О времени открытия воздушной гавани на прием лайнеров власти сообщат дополнительно.

В соцсетях тем временем публикуют видео с места ЧП. Видно, что машина буквально легла на брюхо из-за поломки основных опор шасси. Очевидцы сообщают, что из баков самолета течет топливо, пишет Ura.ru.

Как сообщалось, во время аварии пострадал 3-месячный ребенок. Малышу на голову упала сумка. Ребенка обследовали врачи, малыш с родителями уже дома.