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Газопровод взорвался в Канаде
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Газопровод взорвался в Канаде 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: twitter.com/Dhruv7491
Порядка сотни жителей провинции Британская Колумбия, расположенной в западной части Колумбии, были эвакуированы. Это произошло в связи со взрывом газопровода компании Enbridge.
По данным CBC, инцидент произошел около 17:30 по местному времени (3:30 по московскому). Правоохранители провели эвакуацию жителей близлежащих поселений в качестве меры предосторожности, им уже разрешено вернуться домой. В результате взрыва никто не пострадал. Причина происшествия на данный момент неизвестна.
Ранее News.ru рассказывал о том, что взрыв на заводе по переработке нефти произошёл в восточной части Канады. Инцидент случился в городе Сент-Джон, расположенном в провинции Нью-Брансуик.
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