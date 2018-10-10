Газопровод взорвался в Канаде

Порядка сотни жителей провинции Британская Колумбия , расположенной в западной части Колумбии, были эвакуированы. Это произошло в связи со взрывом газопровода компании Enbridge.

По данным CBC, инцидент произошел около 17:30 по местному времени (3:30 по московскому). Правоохранители провели эвакуацию жителей близлежащих поселений в качестве меры предосторожности, им уже разрешено вернуться домой. В результате взрыва никто не пострадал. Причина происшествия на данный момент неизвестна.

Ранее News.ru рассказывал о том, что взрыв на заводе по переработке нефти произошёл в восточной части Канады. Инцидент случился в городе Сент-Джон, расположенном в провинции Нью-Брансуик.