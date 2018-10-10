Украинский корабль эвакуировали в Крыму

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У берегов Крыма сухогруз получил трещину 

РИА Новости Крым + ещё 9 1 час назад
Фото: МЧС РФ/«Новости»
Получивший в среду трещину в Азовском море у порта "Кавказ" сухогруз переместят на другую якорную стоянку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Морском спасательном подцентре Росречморфлота в Керчи.
"Старое судно, (произошла — ред.) трещина, подтопление, своими насосами откачивали, все нормально. Сейчас идут на другую стоянку, где ветра меньше", — рассказали в подцентре.
Собеседник агентства также опроверг ранее распространенную СМИ информацию о том, что якобы сухогруз получил пробоину и сел на мель. "Никто на мель не садился, никакую пробоину не получал", — заверил он.
Вместе с тем, РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что инцидент произошел с сухогрузом "Nila", перевозившем из порта "Азов" в Гиресун (Турция) 3,2 тонны угля. Семь членов экипажа покинули судно, которое набрало в балластное отделение воду в пяти милях от порта "Керчь" в Азовском море. Сигнал "SOS" не подавался, на борту находились экипаж из 11 человек, в том числе 10 граждан Украины и 1 гражданин Азербайджана.
"К сухогрузу подошли два буксира, а также катер береговой охраны. В 6.15 утра в среду семь членов экипажа покинули сухогруз на катере береговой охраны, рядом с сухогрузом остался буксир "Меркурий". Сухогруз остается на плаву, планируется его транспортировка в порт "Кавказ", — сообщил источник агентства.
На борту остаются капитан, старпом, стармех и электромеханик. По имеющейся информации, на данный момент поступление воды прекратилось.
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