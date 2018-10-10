«Удержать было невозможно»: ЧП в Якутии

СК возбудил дело после инцидента с самолетом в Якутске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии самолета авиакомпании «Якутия», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска после посадки. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за ненадлежащего состояния полосы — в некоторых местах она была покрыта льдом. После происшествия четыре человека обратились в медпункт аэропорта Якутска с жалобами: медики считают, что они могли получить черепно-мозговые травмы

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Якутия», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Инцидент произошел вечером во вторник, 9 октября. В рузальтате у лайнера сломались основные опоры шасси. Об этом заявили в Росавиации.

«В 21.21 по московскому времени в аэропорту Якутска самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления и пробега по ВПП выкатился за ее пределы», — отметили в ведомстве.

Метеоусловия в зоне аэропорта были вполне благоприятными: видимость 10 км, высота нижней границы облаков 600 м, коэффициент сцепления 0,45. «Метеоусловия не могли спровоцировать инцидент. Погода хорошая, без осадков и сильного ветра, видимость достаточная», — рассказал источник «Интерфакса» в службах аэропорта.

По данным источника агентства, знакомого с ходом расследования, Sukhoi Superjet 100 мог выкатиться за пределы летного поля из-за ненадлежащего состояния полосы. «Предварительно, ВПП в аэропорту не поддерживалась в надлежащем состоянии: ее обработка либо была недостаточной, либо не проводилась вовсе. В результате она на отдельных участках покрылась льдом», — заявил он.

Собеседник отметил, что диспетчеры не знали об этих обстоятельствах и передали экипажу стандартные значения коэффициентов сцепления. «Таким образом, удержать самолет в полосе было практически невозможно», — объяснил источник.

На борту самолета было 92 человека, среди которых 87 пассажиров. Никто из них, по данным Росавиации, не пострадал. Людей эвакуировали по надувным трапам.

В пресс-службе авиакомпании «Якутия» заявили, что после инцидента четыре человека обратились в медпункт местного аэропорта — в том числе ребенок. Они жаловались на боли и ушибы. Врачи предполагают, что некоторые из них могли получить сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, пишет «Интерфакс», ссылаясь на медпункт аэропорта. Всем обратившимся пассажирам выписали направления в больницу для обследования.

Эвакуацией людей и ликвидацией ЧП занимались около 30 спасателей, заявили в региональном управлении МЧС . «Всего задействовано 29 человек и семь единиц техники, в том числе, от МЧС России — 13 человек и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

На появившемся в сети ролике из аэропорта видно, как спасатели эвакуируют пассажиров с полностью лежащего на земле фюзеляжа Sukhoi Superjet 100.

Якутское управление Росавиации и правоохранительные органы уже начали расследование инцидента. Свою проверку запустила транспортная прокуратура — она выяснит, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности полетов.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте. Об этом ведомство сообщило в твиттере и прикрепило кадры с места аварии.

Самолёт авиакомпании «Якутия» выполнявший рейс «Улан-Удэ-Якутск», после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. 4 пассажира обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело https://t.co/qnyDaw6fun pic.twitter.com/wJnSQw65SD— Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 октября 2018 г.

После инцидента аэропорт Якутска был временно закрыт. Ближайшие рейсы перенаправили на запасной аэропорт, расположенный в поселке Чульман Нерюнгринского района. По данным на 02.00 по мск, более десяти рейсов на вылет и прилет были задержаны из-за ЧП. Тем не менее, уже в 6 утра информагентства сообщали, что аэропорт Якутска был открыт на вылет рейсов. Об этом говорили данные онлайн-табло аэропорта.

Напомним, в конце августа при посадке за пределы ВПП выкатился пассажирский Boeing 737, который летел рейсом из Москвы в Сочи. У самолета повредилось крыло и загорелся один из двигателей. Всего на борту находилось 170 человек — 18 из них были доставлены в больницу с травмами.

Сотрудник сочинского терминала Владимир Бегиян, который принимал участие в ликвидации последствий ЧП, скончался от сердечного приступа. Он умер по дороге в больницу.

В аэропорте уточняли, что причина его смерти не связана напрямую с происшествием. «У погибшего были проблемы с сердцем», — отмечали в терминале. Впоследствии в аэропорту заявляли, что вскоре будет инициировано награждение Бегияна Орденом Мужества.

Еще одна авария произошла в середине августа. Тогда самолету Ан-24 авиакомпании «Якутия» пришлось вернуться в аэропорт из-за отказа двигателя. Лайнер выполнял рейс Якутск-Чокурдах. О технических проблемах стало известно во время набора бортом высоты. На судне находились 32 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно.

В июле 2017 года сообщалось, что самолет авиакомпании «Якутия», который летел в Москву из Симферополя, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации. Лайнер со 167 пассажирами благополучно приземлился вечером 23 июля. Позже людей отправили в Москву другим рейсом через Краснодар.