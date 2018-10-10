Названа причина ЧП с самолетом в Якутии

Самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в Якутии из-за внешних факторов, производитель судна будет оказывать содействие в дальнейшем расследовании инцидента, сообщают "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) .
Во вторник Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при выкатывании у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.
"В соответствии с предварительными данными причинами инцидента, произошедшего 9 октября в аэропорту Якутска с самолетом SSJ100, стали внешние факторы. Производитель SSJ100 будет оказывать необходимое содействие в дальнейшем расследовании инцидента", — говорится в сообщении.