Названа причина ЧП с самолетом в Якутии

В ГСС назвали причину ЧП с самолетом в Якутии

Во вторник Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при выкатывании у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.