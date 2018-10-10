На НПЗ в Боснии и Герцеговине произошел взрыв

В городе Босански-Брод в Боснии произошел взрыв на местном нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщила «Газета.ru», жертв нет, но пострадали восемь человек.

Пожар начался на НПЗ в 21:30 после взрыва, около 23:30 он был успешно локализован. Как сообщил директор Центра здоровья Зоран Прейдевич, пострадавшим оказана медицинская помощь, опасности для жизни нет.

СМИ сообщили, что взрыв был слышен в соседней Хорватии, в городе Славонска-Брода. Жителям слышны сирены аварийных служб и видно большое пламя над НПЗ.

АО НПЗ «Брод» контролируется российской компанией «Зарубежнефть» и является единственным нефтеперерабатывающим заводом на территории Боснии и Герцеговины, сообщило агентство SRNA.