Ещё
На НПЗ в Боснии и Герцеговине произошел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На НПЗ в Боснии и Герцеговине произошел взрыв 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В городе Босански-Брод в Боснии произошел взрыв на местном нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщила «Газета.ru», жертв нет, но пострадали восемь человек.
Пожар начался на НПЗ в 21:30 после взрыва, около 23:30 он был успешно локализован. Как сообщил директор Центра здоровья Зоран Прейдевич, пострадавшим оказана медицинская помощь, опасности для жизни нет.
СМИ сообщили, что взрыв был слышен в соседней Хорватии, в городе Славонска-Брода. Жителям слышны сирены аварийных служб и видно большое пламя над НПЗ.
АО НПЗ «Брод» контролируется российской компанией «Зарубежнефть» и является единственным нефтеперерабатывающим заводом на территории Боснии и Герцеговины, сообщило агентство SRNA.
360tv.ru: последние новости
Представитель авиаперевозчика рассказал о судьбе пассажиров, которые не могут добраться до Якутска В Сети появилось видео убийства «Мисс Багдад» Трое дагестанских подростков скончались после взрыва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина получила автокефалию1011
«Удержать было невозможно»: ЧП в Якутии23
Раскрыто убийство известной тележурналистки4
Убийство королевы красоты попало на видео37
Второе покушение на следователя МВД оказалось удачным28
Видео
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
04:11
Украина получила автокефалию
Украина В мире
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
00:20
Второе покушение на следователя МВД оказалось удачным
Происшествия Криминал
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Другое
01:00
Раскрыто убийство известной тележурналистки
Происшествия В мире
01:56
Путин получил необычный подарок на день рождения
Политика
01:00
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение