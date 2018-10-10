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«Террорист» Шалай восхитился смелостью Золотова
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Встретившийся с Золотовым «террорист» восхитился его смелостью 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Предприниматель Дмитрий Шалай, угрожавший взорвать машину у стен Кремля, рассказал о встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, посетивший его в СИЗО «Бутырка», передает ТАСС.
Бизнесмен отметил, что убедился в смелости Золотова, который лично приехал для проведения переговоров.
«Знаю, что командующий Росгвардией не сдрейфит, чего бы кто не говорил, он настоящий мужик, подошел, вытащил [газовый] баллон, сел в машину, мы с ним поговорили», — приводит его слова правозащитник.
Шалай отказался уточнить детали требований, с которыми он планировал обратиться к главе государства. По словам ответственного секретаря ОНК, предприниматель понимал, что его не пустят к Путину, поэтому попросил вызвать Золотова.
4 октября стало известно, что Шалай остановил автомобиль на Васильевском спуске и угрожал взорвать находящийся в салоне газовый баллон в случае, если ему не организуют встречу с Путиным или с Золотовым. Глава Росгвардии лично приехал и предотвратил теракт, проведя с водителем переговоры и убедив его сдаться полиции.
На следующий день интернет-пользователи не поверили героизму Золотова и высмеяли его в соцсетях. Позднее глава ведомства ответил на обвинения в инсценировке, пригласив всех «сомневающихся» в поездку на Северный Кавказ.
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