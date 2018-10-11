Бразильского старовера отпустили из спецприемника

Ранее красноярская общественница Ольга Суворова в своем аккаунте Facebook разместила информацию, что старовер Ханофер Ефимофф ди Кейрос по решению суда будет депортирован в Бразилию . По ее словам, он попал в Монастырский скит на реке Дубчес еще ребенком, его мать умерла, а от отца в Бразилии нет вестей. Всю жизнь он считал своей родиной Россию. В поселке у него жена, с которой он венчался по старообрядческим обычаям, и трое малолетних детей. Никаких документов они не оформляли. В конце сентября суд принял решение об административном выдворении мужчины за пределы РФ. Главк МВД заявил, что взял на контроль ситуацию с бразильцем-старовером.

"Житель Красноярского края Ханофер Ефимофф ди Кейрос отпущен из центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом поданной им апелляционной жалобы на ранее принятое решение о его выдворении за пределы РФ", — сообщила Волк.

Ранее в краевом главке МВД сообщили, что мужчина живет в России без документов, подтверждающих личность. Ему выдана справка для обращения в консульство для документирования и разъяснен порядок дальнейшей легализации на территории России. Однако мужчина отказался последовать рекомендациям.

Также ранее в главке МВД сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос по документированию для дальнейшей легализации данного гражданина на территории страны.