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Бразильского старовера отпустили из спецприемника
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Бразильского старовера отпустили из спецприемника 

РИА Новости + ещё 17 3 часа назад
Фото: © Ольга Суворова
Бразилец-старовер из Красноярского края, которому грозит депортация из-за отсутствия документов, отпущен из центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом апелляционной жалобы на решение о его выдворении за пределы РФ, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее красноярская общественница Ольга Суворова в своем аккаунте Facebook разместила информацию, что старовер Ханофер Ефимофф ди Кейрос по решению суда будет депортирован в Бразилию. По ее словам, он попал в Монастырский скит на реке Дубчес еще ребенком, его мать умерла, а от отца в Бразилии нет вестей. Всю жизнь он считал своей родиной Россию. В поселке у него жена, с которой он венчался по старообрядческим обычаям, и трое малолетних детей. Никаких документов они не оформляли. В конце сентября суд принял решение об административном выдворении мужчины за пределы РФ. Главк МВД заявил, что взял на контроль ситуацию с бразильцем-старовером.
"Житель Красноярского края Ханофер Ефимофф ди Кейрос отпущен из центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом поданной им апелляционной жалобы на ранее принятое решение о его выдворении за пределы РФ", — сообщила Волк.
Ранее в краевом главке МВД сообщили, что мужчина живет в России без документов, подтверждающих личность. Ему выдана справка для обращения в консульство для документирования и разъяснен порядок дальнейшей легализации на территории России. Однако мужчина отказался последовать рекомендациям.
Также ранее в главке МВД сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос по документированию для дальнейшей легализации данного гражданина на территории страны.
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