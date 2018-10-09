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В Афганистане прогремел взрыв
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На юге Афганистана прогремел взрыв в штабе кандидата в парламент 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar
По меньшей мере три человека погибли, еще пять получили ранения при взрыве в избирательном штабе кандидата в парламент Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на губернатора провинции.
На прошлой неделе во время предвыборной встречи другого кандидата в афганский парламент прогремел взрыв, унесший жизни 13 человек и ранивший еще 40. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*).
Как сообщается, новый взрыв произошел во вторник в городе Лашкаргах (провинция Гильменд) на юге страны. По данным телеканала, кандидат в парламент, о котором идет речь, получил ранения.
Силы безопасности перекрыли район происшествия и начали осуществлять эвакуацию жертв и пострадавших.
Парламентские выборы, назначенные на 20 октября, пройдут в Афганистане после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране, первоначально их планировалось провести в 2016 году. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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