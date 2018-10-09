В Афганистане прогремел взрыв

На юге Афганистана прогремел взрыв в штабе кандидата в парламент

По меньшей мере три человека погибли, еще пять получили ранения при взрыве в избирательном штабе кандидата в парламент Афганистана , сообщает телеканал 1TV со ссылкой на губернатора провинции.

На прошлой неделе во время предвыборной встречи другого кандидата в афганский парламент прогремел взрыв, унесший жизни 13 человек и ранивший еще 40. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" * (ИГ*).

Как сообщается, новый взрыв произошел во вторник в городе Лашкаргах (провинция Гильменд) на юге страны. По данным телеканала, кандидат в парламент, о котором идет речь, получил ранения.

Силы безопасности перекрыли район происшествия и начали осуществлять эвакуацию жертв и пострадавших.

Парламентские выборы, назначенные на 20 октября, пройдут в Афганистане после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране, первоначально их планировалось провести в 2016 году. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

* Террористическая организация, запрещенная в России