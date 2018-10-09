Глава ФСБ рассказал об использовании террористами детей 

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что международные террористы активно вовлекают в свою преступную деятельность детей, передает РИА "Новости".
"Эмиссары международных террористических организаций делают упор на пропаганде идеологии терроризма в молодежной среде. В проведение насильственных акций ими активно вовлекаются несовершеннолетние", — сказал Бортников.
По его словам, из пяти участников августовской серии нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне четырем не было и 18 лет.
В конце августа в Чечне несколько молодых людей параллельно в нескольких разных местах напала на сотрудников полиции, в итоге четыре из них были уничтожены, еще один взорвал себя и впоследствии также скончался. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подростков, которые совершили ряд нападений на полицейских республики, инструктировали из-за рубежа.