Ещё
Глава ФСБ рассказал об использовании террористами детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ФСБ рассказал об использовании террористами детей 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что международные террористы активно вовлекают в свою преступную деятельность детей, передает РИА "Новости".
"Эмиссары международных террористических организаций делают упор на пропаганде идеологии терроризма в молодежной среде. В проведение насильственных акций ими активно вовлекаются несовершеннолетние", — сказал Бортников.
По его словам, из пяти участников августовской серии нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне четырем не было и 18 лет.
В конце августа в Чечне несколько молодых людей параллельно в нескольких разных местах напала на сотрудников полиции, в итоге четыре из них были уничтожены, еще один взорвал себя и впоследствии также скончался. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подростков, которые совершили ряд нападений на полицейских республики, инструктировали из-за рубежа.
Газета.Ru: последние новости
Назвала причина обрушения моста в Приамурье В Костромской области в авиакатастрофе погиб заместитель генпрокурора Полиция Британии отказалась комментировать "догадки" СМИ о личности Петрова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Черниговом связали с крушением MH-1775
Галкину приписали роман с известной телеведущей49
Андреевой нашли замену на Первом канале126
Украина готовит провокацию у Крымского моста99
Литва направила России ноту протеста49
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
00:38
Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом
Армия Оружие
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение